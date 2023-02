Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi preso em Indaiatuba, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 23, um homem de 31 anos condenado pela Justiça de Ribeirão do Pinhal/PR pelos crimes de tráfico de drogas, desacato e resistência. Ele foi apenado a oito anos e dois meses de prisão, e o mandado estava expedido desde 31 de março de 2022. Após sofrer condenação, o homem procurado fugiu do município. A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal passou a investigar seu paradeiro e, em parceria com policiais civis paulistas, o homem foi localizado em um bairro rural naquele município. Não houve resistência. Após ser preso, o condenado foi encaminhado à carceragem local e está à disposição da Justiça.