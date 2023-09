Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta para cidades do Paraná nesta quarta-feira (27), devido ao risco de temporais em várias regiões. Segundo o comunicado, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral estão com risco moderado para desastres, incluindo deslizamentos e enxurradas. As chuvas devem atingir o estado já nesta manhã.

Além das cidades da região de Curitiba, os municípios do oeste, sudoeste, centro sul e sudeste também estão em alerta para tempestades, “Tempo instável com tempestade, frente fria provoca muita chuva e raios. Possibilidade de granizo”, informou o Simepar.

Confira a previsão do tempo para cidades com alerta de chuva nesta quarta: