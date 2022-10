Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação Saturação deflagrada pela Rocam, com participação de equipes da Rádio Patrulha e Extra Jornada resultou na apreensão de 12 motocicletas na tarde de domingo (23), em Cambará/PR.

De acordo com o cabo Emerson Santos, da Rocam, a ação aconteceu na rua João Mischiatti, no bairro Ignes Panichi. Ao todo, 32 motocicletas foram abordadas e 45 pessoas revistadas. 12 motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao Destacamento Policial Militar, devido irregularidades, como escapamento inoperante, falta de retrovisor e descarga livre. Foram realizadas 14 notificações, sendo que após sanadas as irregularidades, os veículos foram liberados e os proprietários orientados quanto ao procedimentos legais. Duas motocicletas ficaram retidas devido os condutores não terem CNH.

Também na tarde de domingo (23), na rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado (estrada da Platina), em Santo Antônio da Platina/PR, a Rocam abordou o condutor de uma Honda CG 160 Titan, de cor cinza, que estava com escapamento em desacordo com as normas do Contran. A motocicleta ficou retida até o proprietário sanar a irregularidade, feito a notificação pertinente, sendo o condutor orientado e liberado posteriormente.