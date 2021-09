Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após ser atingindo por um rodado de caminhão na manhã de quarta-feira (22), na PR-092, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 9h40 no KM 290+950 metros, em frente ao Posto Recanto. O rodado de uma carreta com placas Campo Grande/MS se soltou e atingiu o motociclista que seguia no sentido contrário.

O motorista da carreta não percebeu o ocorrido e seguiu viagem até ser informado por terceiros sobre o acidente. Ele retornou ao local, onde permaneceu até a chegada do socorro e da PRE.

A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Hospital de Siqueira Campos em estado grave.