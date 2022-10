Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) alerta os condutores quanto à necessidade de seguir com cautela pelas rodovias do Estado durante este período de fortes chuvas. Além de prejudicar a visibilidade, o excesso de água sobre a pista pode causar danos pontuais ao pavimento, reduzindo a trafegabilidade.

Técnicos de todas as regionais do DER/PR já estão percorrendo a malha rodoviária estadual verificando essas ocorrências e acionando as equipes de conservação, que fazem serviços emergenciais de tapa-buracos em todos os pontos críticos, garantindo mais segurança e conforto aos usuários.

Outras intervenções mais duradouras já estão sendo programadas para execução assim que as condições climáticas permitirem.

“Toda a malha rodoviária do Paraná conta com serviços de conservação por meio de programa do DER/PR, contrato específico ou administração direta. As nossas rodovias estão sendo monitoradas e as melhorias necessárias realizadas e programadas conforme possível, já que intervenções mais definitivas não podem ser feitas sob chuva”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

Ele reforçou que os condutores devem seguir com cautela redobrada neste momento, devido à visibilidade da sinalização prejudicada e menor aderência do pneu à pista.