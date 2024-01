Duas pessoas foram mortas a tiros em Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná, neste sábado (6). O crime aconteceu em um bar da Rua Araguaia.

A Polícia Militar informou que o atirador entrou no estabelecimento e iniciou os disparos. Ele estava usando máscara e colete balístico. Em seguida, fugiu.

As vítimas foram identificadas no local como Patrick Oliveira, de 32 anos, e Lucinéia Ferreira, de 44.

Patrick possuía passagens pelo sistema prisional por roubo, tráfico e homicídio. Ele foi atingido por seis disparos.

Lucineia foi atingida por um tiro. Conforme investigações iniciais da Polícia Civil, ela não seria o alvo e teria sido baleada por estar no bar no momento do crime. A vítima era professora.

Na manhã deste domingo (7), o delegado Rafael Guimarães informou que um carro suspeito foi encontrado queimado e pode ser o veículo utilizado pelo atirador.