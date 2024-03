A Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacarezinho (SMAS) desempenha um papel fundamental no atendimento a indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Com uma equipe dedicada, que inclui psicólogos, assistentes sociais e motoristas, a Secretaria percorre as ruas e praças da cidade para abordar pessoas em situação de rua, bem como aquelas que enfrentam dependência de álcool e drogas, entre outros problemas graves.

“O trabalho da Secretaria vai além do simples contato inicial. Ela oferece acesso aos direitos e encaminhamento para tratamento adequado, além de cadastramento em programas sociais que podem auxiliar no processo de recuperação e reintegração social. Para atender às necessidades imediatas, são disponibilizadas cestas básicas para alimentação, abrigo temporário e aluguel social enquanto o cidadão trabalha para se restabelecer”, explica a secretária Eliandra Gonçalves.

“Recentemente a Secretaria firmou parceria com uma OSC (Organização da Sociedade Civil) para fortalecer ainda mais nossa equipe com pessoal especializado nesse tipo de abordagem. Essa colaboração visa ampliar o alcance e a eficácia das intervenções realizadas, atendendo assim às diretrizes determinadas pelo prefeito Marcelo Palhares”, comunica Gonçalves.

A Secretária solicita apoio da comunidade para o encaminhamento de pessoas que necessitem de auxílio. “É importante destacar que a melhor maneira de ajudar os mais necessitados é entrar em contato direto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Desconfie de relatos que pessoas afirmem terem sido “enrolados” ou mal atendidas pela Prefeitura; a realidade é que a Secretaria está comprometida em não deixar de atender quem precisa”, afirma.

Além disso, a secretária esclarece que “é essencial reconhecer que as pessoas em situação de rua têm direitos e não podem ser simplesmente expulsas da cidade. A abordagem da Secretaria é cuidadosa e visa encontrar soluções eficazes que respeitem a dignidade e os direitos desses indivíduos”.

O prefeito Marcelo Palhares convida a todos para que sejam parceiros do Município nesse esforço coletivo para garantir que as intervenções da Assistência Social sejam não apenas eficientes, mas também humanizadas e respeitosas.

Ao se deparar com uma pessoa necessitando de auxílio, entre em contato com a SMAS nos seguintes meios:

Telefone: 014 998061094

Whatsapp: 014 998061094

E-mail: smasjacarezinho@gmail.com

Presencial: Rua Costa Junior, 653 – Centro