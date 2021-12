Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Secretaria intensifica ações de prevenção e promoção à saúde

Vacinação contra a Covid-19 foi a maior preocupação em 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho vem intensificando as ações de prevenção e promoção à saúde da população, seguindo o lema de que é sempre melhor prevenir do que remediar.

Além disso, para o gestor público responsável são formas de reduzir custos sem prejuízos aos cidadãos. “A pandemia prejudicou bastante os trabalhos da Secretaria, mas mesmo assim as equipes mantiveram os serviços básicos e muitas ações novas foram desenvolvidas”, enaltece o secretário João Luccas Thabet Venturine.

Em 2021, a principal preocupação da Secretaria foi a vacinação contra a Covid-19, que atingiu números inimagináveis de quase 70 mil doses aplicadas em pouco mais de 8 meses de campanha. “O desafio agora é imunizar com a segunda dose os esquecidos, que deixaram de tomar o imunizante nas datas marcadas em suas carteiras de vacinação”, alerta o Secretário. “Tivemos muito trabalho com a fiscalização durante a pandemia, o prefeito Marcelo Palhares reforçou o time de fiscais com ocupantes de cargos comissionados, e penso que os números da Covid-19 em Jacarezinho foram satisfatórios se comparados com outros município da Região e do Brasil”, lembra Venturine.

Gestantes

Visando a redução da taxa de mortalidade infantil no município, no ano de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde implantou a especialidade de atendimentos pediátricos, até o momento foram disponibilizadas 1191 consultas.

Além das consultas pediátricas a Saúde teve um marco importante em atendimentos obstétricos. Com atendimentos pelos Enfermeiros da Rede Básica acompanhados pela enfermeira obstetra Daniele Junqueira atualmente o município encontra-se com total de 289 gestantes e foram realizados 3376 pré natais – média de 11 consultas de pré natal por gestante. Intensificou-se ainda os atendimentos odontológicos destas gestantes.

Apesar do período pandêmico o município retornou as rodas de conversas e orientações à população sobre os cuidados com os hipertensos e diabéticos.

O município tem ofertado aos finais de semana atendimento ginecológico (além consultas liberadas pelo prestador do município), onde 120 mulheres foram assistidas com retorno e foram realizados 2.732 preventivos (rastreamento e prevenção câncer do colo de útero).

Campanhas

Em Jacarezinho foram realizadas ações e campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho, todas essas ações marcadas com Dia D em todas as unidades básicas de Saúde e empresas parceiras. Nas campanhas foram realizadas orientações em saúde, aferição de pressão, glicemia e testagem rápidas nas três importantes campanhas. Em parceria com a Vigilância Epidemiológica foram realizados 1.399 testes de HIV, Sífilis e Hepatites, foram ainda firmados Parcerias com UENP – atendimento de fisioterapia e reabilitação aos pacientes pós covid e a acompanhamento e atendimentos à saúde do idoso.

Além dos atendimentos na Atenção Básica de Saúde, destacam-se as ações de vigilância em saúde, sendo organizados 3 mutirões da dengue com dois dias de duração cada um, destaque no Projeto Online “Combate à Dengue é um dever de todos”, onde os alunos foram condecorados por participação. Também aconteceu o projeto, com o retorno das aulas presenciais, em que o município levou às escolas ações de conscientização contra a dengue. E ainda sobre a dengue realizou-se o Bloqueio Vetorial nos bairros e a campanha Natal sem Dengue.

Além das ações citadas acima o município teve marco grande no setor de imunização com a multivacinação – vacina e brincadeiras na Praça (a fim de atualizar a carteirinha das crianças no município e buscando a erradicar doenças imunopreviníveis).