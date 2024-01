O Secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, deputado Mauro Moraes, anunciou na terça-feira (16) a abertura de seis cursos gratuitos de qualificação profissional em oito municípios do Norte Pioneiro do Paraná. As aulas começam em 24 e 31 de janeiro, conforme a localidade.

As unidades móveis de ensino com professores do Senai serão instaladas em Ibaiti (Mecânica Automotiva), Joaquim Távora (Informática) e Jacarezinho (Confecção), Pinhalão (Instalações Elétricas), Tomazina (Elétrica Automotiva), Santa Mariana (Instalações Elétricas), Guapirama (Manutenção de Motocicletas) e Ribeirão do Pinhal (Manutenção de Motocicletas). Em todas as localidades serão ofertadas vagas para turmas no período da tarde e da noite.

De acordo com o Secretário Mauro Moraes, os cursos ofertados atendem a demanda por profissionais qualificados em diversas áreas. “O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, exigindo mão de obra especializada e pagando por ela. Certamente, a qualificação profissional é essencial para a trabalhadora ou o trabalhador encontrar melhores oportunidades”, destacou.

O projeto Qualifica Paraná 2024 também pagará uma bolsa de R$600 para alunos com frequência regular. “A ajuda de custo vai garantir recursos para alimentação e transporte de alunos. Pois é preciso prever que muitos trabalhadores não podem arcar com despesas além do orçamento básico de suas famílias. Ou seja, a falta de recursos não pode ser um impedimento para que as pessoas busquem meios de melhorar de vida”, argumentou Moraes

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente pelo site do Senai