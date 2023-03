Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Jacarezinho, José Antonio Costa, estima em cerca de R$ 2 milhões os prejuízos causados pelas chuvas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. A título de comparação, em fevereiro de 2022 foram registradas precipitações de 81 mm, enquanto no mesmo mês de 2023 foram mais de 653 mm de chuvas fortes. De janeiro a março, já são mais de 766 mm, e há previsão de continuidade nas próximas semanas.

Esses eventos climáticos causaram diversos prejuízos, tanto à Prefeitura quanto a produtores rurais. Em relação a pontes, o principal problema, foram destruídas seis (6) e outras dezesseis (16) ficaram seriamente danificadas, limitando o tráfego de ônibus, caminhões e até veículos de menor porte.

“Apesar dos danos, não foram registradas vítimas fatais com esses eventos, o que já é motivo de alívio”, comenta Costa. “Estamos com o pessoal todo empenhado em, primeiro, dar passagem onde não é possível, para depois nos preocuparmos com outros tipos de melhorias nas estradas”, prioriza.

Há registros de alunos que não podem chegar às escolas, fato que o secretário quer resolver o quanto antes.

Costa avalia em R$ 20 mil o custo diário de manutenção de máquinas e pessoal no campo. Além dos prejuízos citados, produtores perderam porcos, leite, cercas, represas, assoreamento de pastos e estão com dificuldades no escoamento da produção. “Tem certos serviços que não podemos fazer quando há previsão ou ameaça de chuva. Pedimos paciência aos moradores, temos consciência dos problemas e estamos trabalhando com seriedade e rapidez para que tudo possa voltar ao normal”, finaliza o Secretário.

Local – Zona Rural de Jacarezinho

Pontes Destruidas: Sertãozinho, Pedreira/Ouro Grande, Água da Prata, Banco da Terra (0uro Grande), Monjolinho e Barragem.

Pontes Danificadas:

Terra Seca – Ouro Grande, Ponte da Pedra, Ponte Estrada do Porto, Ponte do Bocaiúva, Ponte Zé Roque – Ouro Grande, Ponte do Bigode – Ouro Grande, Ponte Campo do Monjolinho – Tablado,

Ponte da Olaria – Tablado, Ponte Pinhalzinho – Tablado/Tora, Ponte Fazenda Azul – Tubos/Tablado, Ponte Frazão – Ouro Grande, Ponte Bacon – Bairro Belo Horizonte, Ponte Cachoeira, Ponte Crivari, Ponte Água Feia, Ponte Pedra Rajada.