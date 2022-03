Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 54 anos foi preso na noite de sábado, 26, com duas porções de maconha e uma pistola na zona rural de Santo Antônio da Platina/PR.

Após denúncias informando sobre o consumo de drogas e suspeitos fazendo segurança com arma de fogo em uma festa na PR-439, uma equipe da Polícia Militar deslocou-se ao local e abordou três homens em um veículo.

Em revista pessoal ao condutor, os policiais encontraram uma pistola 765 com a numeração suprimida dentro de uma pochete. O motorista afirmou que utilizava no seu serviço de segurança. Em buscas no veículo, foram encontradas duas porções de maconha, cuja propriedade também foi assumida pelo condutor.