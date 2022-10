Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de uma semana chuvosa em boa parte do Estado, o Paraná registra tempo estável em toda a sua extensão. De acordo com o Instituto Simepar, a semana que começa neste domingo (23) deve ser de sol na maioria dos dias, com pancadas de chuva sendo registradas apenas a partir de quinta-feira (27).

Neste domingo, a estabilidade atmosférica segue predominando em grande parte das regiões do Estado, aponta o instituto. No litoral, os ventos que ainda sopram do oceano para o continente, mantém a nebulosidade variável na região, com chuvas fracas e isoladas, principalmente entre a Serra do Mar e as praias.

Em Curitiba, o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. Entre o oeste, noroeste e o norte, o dia é de bastante sol, com temperaturas próximas aos 29ºC. Nas demais regiões, temperaturas agradáveis, em torno dos 25ºC.

A semana segue sem chuvas significativas no Paraná, e assim persiste pelo menos até a próxima quarta-feira (26). Na quinta-feira (27) volta a chover entre o oeste e o sudoeste já entre a madrugada e a manhã. A partir da tarde a instabilidade se espalha pelo Paraná. Novamente, o tempo segue instável por vários dias no Estado, com acumulado de chuva bem expressivo