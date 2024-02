O início da semana no Paraná mantém destaque para entrada de umidade e influência de circulação de ventos, o que alimenta formação de nuvens, segundo o Climatempo.

Além disso, um sistema de baixa pressão no Paraguai deixa a atmosfera mais instável, o que atinge principalmente o noroeste.

Com isso, há previsão de chuva para a maior parte do estado nesta segunda-feira (19).

De acordo com o Climatempo, há tendência de núcleos de chuva em Curitiba, no noroeste e extremo norte do estado, de forma irregular. Depois, o tempo pode abrir novamente. A chuva deve se concentrar de forma mais forte à tarde.

Não há indicativo, no entanto, de temporal. Mas segue o alerta para chuva forte.

Na capital, a temperatura pode atingir os 26°C. No interior do estado, as temperaturas voltam a atingir e ultrapassar os 30°C.