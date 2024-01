A semana deve ser marcada por chuva e queda das temperaturas, no Paraná. Nesta segunda-feira (22), o Oeste e o Noroeste do Estado devem registrar pancadas durante vários momentos do dia. Nas outras regiões, a instabilidade aumenta durante a tarde. Termômetros não devem marcar mais do que 30ºC. As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na terça-feira (23), Campos Gerais e praias do Paraná não devem registrar calor intenso. Em Paranaguá, a máxima é de 24ºC. Em Londrina, 25ºC com precipitação acumulada de 10.9 mm. Curitiba deve marcar até 19ºC.

O tempo deve seguir instável, na quarta-feira (24), também para cidades como Maringá e Cascavel. O volume de chuva previsto é de 2.5 mm e 6.6 mm, respectivamente.

As temperaturas devem permanecer amenas até sábado (26). A capital pode ter mínima de até 14ºC, entre quinta (25) e sexta (26).

