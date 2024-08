A ‘gangorra térmica’ do mês de agosto promete mais uma semana com grande variação no clima do Paraná. Após um final de semana com altas temperaturas, o calorão segue em várias regiões do estado até a próxima quinta-feira (22). Porém, a partir de sexta (23), a chuva volta ao Paraná e os termômetros despencam.

Para este início de semana a previsão é de tempo estável com muito sol. Não há previsão de chuva para nenhuma cidade do estado até a próxima quinta-feira (22). Ainda sob o efeito da onda de calor, algumas cidades devem passar dos 35°C, como, por exemplo, Umuarama, Maringá, Paranavaí, Londrina e Jacarezinho.

Os dias ensolarados devem acabar na sexta-feira (23), quando uma nova frente fria atinge o Paraná. Com previsão de chuva para todo o estado, os termômetros não sobem e o final de semana será gelado, com mínima perto de 0°C. Em Curitiba, o Simepar prevê mínima de 5°C no próximo sábado (24).

A chuva permanece durante o sábado (24) e o domingo (25). Aliás, no domingo, a máxima não passa dos 8°C em Curitiba. Veja a previsão do tempo para o Paraná nesta semana: