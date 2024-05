Na manhã de hoje (08/05), no Cine Iguaçu de Jacarezinho/PR, foi realizado _*Seminário de Segurança Pública do Norte Pioneiro.*_

O evento foi presidido pelo Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, e contou com a participação de várias autoridades que palestraram sobre as ações desenvolvidas para segurança da comunidade.

O Coronel Hudson trouxe dados sobre o tema “Panorama Geral da Segurança Pública no Estado do Paraná”, que demonstraram melhorias significativas nos índices de criminalidade do Estado.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, explanou sobre tema: “Guardião do Norte Pioneiro: Análise e Progresso”, demonstrando os investimentos na segurança pública na área do Batalhão e seus resultados positivos.

Após o Seminário, por volta das 15h00, foi lançada da _*Operação COSUD – Consórcio de Integração Sul e Sudeste de Segurança Pública.*_ A operação visa integrar as Forças de Segurança dos Estados e tem por objetivo primordial: combater a violência e crimes por meio do reforço do policiamento nas divisas dos Estados do Paraná e São Paulo.

O Secretário de Segurança, Coronel Hudson, esteve a frente do evento, que aconteceu na BR 369, divisa dos municípios de Jacarezinho/PR e Ourinhos/SP, onde efetivos da Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal se reuniram para alinhar as ações e, na sequência, se deslocaram para os pontos de policiamento, abordagens e cumprimento de mandados judiciais.

Além do policiamento ostensivo, preventivo e demonstração de força no combate ao crime, a *Operação COSUD* alcançou os seguintes resultados:

✅ _*06 pessoas presas*_

*Apreensões:*

✅ _*02 armas de fogo*_

✅ _*20 munições*_

✅ _*porções de “crack” (fracionadas renderiam aproximadamente 1 mil pedras)*_

✅ _*dinheiro, aparelhos celulares, balança de precisão e apetrechos do tráfico.*_

