Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Servidores público municipais de Jacarezinho receberão um reajuste salarial de 6% para o exercício 2023. O projeto de lei n° 4.298, que concede o aumento, foi sancionado pelo prefeito Marcelo Palhares e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (14), após aprovação da câmara de vereadores.

O percentual praticado pela prefeitura para reajustar os vencimentos do funcionalismo municipal é superior à reposição inflacionária entre o ano passado para o atual e reflete o compromisso da gestão em valorizar a classe.

O prefeito Marcelo Palhares detalha que os aumentos concedidos em sua gestão já passam de 20% e reitera o reconhecimento pela eficiência do trabalho realizado pelo funcionalismo municipal de Jacarezinho.

“Se somarmos os três aumentos concedidos pela nossa gestão, já batemos a marca de 20% de aumentos salariais, o que mostra nosso comprometimento em manter o funcionário com a devida remuneração. É uma classe que faz um trabalho de excelência e que tem sido fundamental para esses grandes avanços que temos conquistado”, argumenta o prefeito.

Em 2021 o reajuste salarial para os servidores da prefeitura foi de 4,52%. Já em 2022 a gestão municipal concedeu aumento de 10,06% – sendo este o maior aumento salarial do funcionalismo desde 2015. Na somatória dos três anos, os reajustes garantem um aumento de 20,58% aos servidores

VALE ALIMENTAÇÃO

Aumento ainda mais expressivo teve o vale alimentação durante este período, saltando de R$ 120 mensais em 2021 para R$ 400 mensais em 2023, o que representa um aumento de 233%.