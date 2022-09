Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) confirmou a primeira morte de um macaco por febre amarela no Paraná no período epidemiológico 2022-2023. Nenhuma morte foi registrada em humanos no período.

O boletim foi divulgado na quarta-feira (21).

De acordo com a pasta, a identificação no macaco prego ocorreu no município de Fernandes Pinheiros, na região central do estado.