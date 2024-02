O show da cantora Simone Mendes na Praia de Caiobá, em Matinhos, teve recorde de público, com cerca de 152 mil pessoas, neste sábado (3). A estimativa é da Polícia Militar. O número de fãs que assistiram a cantora sertaneja é quase 4 vezes maior do que a quantidade de moradores da cidade do Litoral do Paraná, que possui cerca de 39 mil habitantes.

A ‘coleguinha’ fez a multidão cantar em uníssono os grandes sucessos de sua carreira, com músicas como Daqui pra Frente, Erro Gostoso e Dois Fugitivos. “Foi muito amor envolvido. Eu pisei nesta terra e recebi uma enxurrada de amor, de carinho. Esse povo é maravilhoso. Eu estou muito feliz de sair daqui sabendo que veio recorde de público”, comemorou a cantora.

“O povo merece tirar um dia assim para sorrir, para cantar. Eu acho que a música tem o poder de trazer alegria, de limpar o coração, de tirar as pessoas da depressão. A música é muito especial, traz muita energia” disse Simone Mendes. “E a galera veio pra cá para receber amor, carinho, esse povo tinha que receber essa megaestrutura, cantar e ser feliz, porque eles merecem”.

Também no Litoral, o sambista Dudu Nobre teve público de 10 mil pessoas no Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná.