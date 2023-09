Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chuva continua atingindo boa parte do Paraná nesta sexta-feira (29). Apesar do volume ser menor, o Simepar não descarta temporal para o final de semana em alguns municípios do estado.

Na sexta, pode chover forte na região sul, metropolitana de Curitiba e também no litoral, assim como no sábado (30), conforme divulgou o ClimaTempo.

A previsão do Simepar aponta para chuva em todas as regiões paranaenses no sábado. No domingo (1º), a instabilidade fica restrita a região da capital, leste, Campos Gerais e norte.

A semana começa com o tempo estável. Veja a previsão do tempo no carrossel acima.