O projeto do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro foi o vencedor do XI Prêmio Prefeito Empreendedor, organizado pelo Sebrae, na etapa Estadual, realizada na noite desta terça-feira (31) e transmitido pela internet (Youtube). A cerimônia, realizada no restaurante Família Madalosso, contou com as presenças do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) e de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato.

Palhares recebeu a premiação na categoria Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, e representou os demais municípios participantes do SRI.

A premiação se deu em virtude dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Sistema Regional de Inovação (SRI), que congrega esforços de cerca de 40 entidades e instituições empresariais e educacionais de 11 municípios do Norte Pioneiro do Paraná. O SRI começou com cinco municípios -Santo Antônio da Platina (Professor Zezão), Cambará (José Salim Haggi Neto), Andirá (Ione Abib), Bandeirantes (Jaelson Ramalho Matta), e Jacarezinho. Este ano ingressaram outros seis – Ribeirão Claro, Joaquim Távora (Reginaldo Vilela), Siqueira Campos, Wenceslau Braz (Athayde Ferreira dos Santos), Ibaiti (Dr. Antonely de Carvalho), Carlópolis (Hiroshi Kubo) e Jaboti (prefeito Régis William Siqueira Rodrigues), os quais Palhares fez questão de mencionar durante a cerimônia.

Participaram também o consultor do Sebrae em Jacarezinho, Odemir Capello, os secretários Leandro Lima (Comércio e Indústria) e Jaílton de Paula (Administração), a primeira-dama Ana Letícia Orlandini Palhares, Felipe Salvador Palhares e Wilma Bernadeli Palhares, pais do prefeito de Jacarezinho.

O SRI trabalha com os temas inovação, tecnologia e empreendedorismo, na divulgação dessa proposta, realização de Feiras e palestras para estimular os jovens no âmbito empresarial.

Palhares agradeceu a cooperação de todos para a conquista da premiação, e agora aguarda a cerimônia nacional em Brasília com grande expectativa de sucesso.