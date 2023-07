Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, na noite desta sexta-feira (30), o julgamento sobre a validade do pagamento do piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem. A maioria dos ministros votou a favor do pagamento conforme a lei para os profissionais que são servidores públicos da União, de autarquias e de fundações públicas federais.

O piso também fica valendo para servidores públicos dos estados e municípios e do Distrito Federal, além dos enfermeiros contratados por entidades privadas que atendam 60% de pacientes oriundos do SUS (SUS).

Para os profissionais de hospitais privados, venceu a proposta que determina que haja uma negociação coletiva prévia entre patrões e empregados como critério para o pagamento do piso.