O suspeito de matar Larin Kathleen Oliveira da Silva, de 22 anos, em Bandeirantes, no norte do Paraná, foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (17). Ele foi levado à delegacia local. Mas devido à comoção que o caso trouxe à cidade, porque Larin estava grávida, ele deverá ser removido para a cadeia de outra cidade, já que apanhou da população antes de ser preso.