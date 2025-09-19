Uma operação integrada das forças de segurança terminou em confronto e na morte de um suspeito em Santo Antônio da Platina (PR), na noite de quinta-feira (18). De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito era investigado por envolvimento em associação criminosa, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
A ação policial
Por volta das 22h30, equipes da RONE e do Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Jacarezinho, cercaram uma residência na rua João Ribeiro Ferraz, no bairro Aparecidinho 2. Segundo a investigação, o suspeito havia recebido um carregamento de entorpecentes no local.
Confronto armado
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada das viaturas, o homem teria empunhado uma arma de fogo. Durante a tentativa de abordagem, ele ainda utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Após a retirada dos familiares em segurança, o suspeito disparou contra a equipe, que reagiu. Ferido, ele chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu.
Apreensões
Durante a perícia, foram encontrados e apreendidos:
3,5 kg de maconha
5 g de crack
9 g de cocaína
1 revólver calibre .38 com numeração suprimida
1 rádio comunicador HT
1 balança de precisão
Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho, onde o caso foi registrado.
As investigações sobre a atuação da organização criminosa continuam. O caso será analisado pela Polícia Civil