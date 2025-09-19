Uma operação integrada das forças de segurança terminou em confronto e na morte de um suspeito em Santo Antônio da Platina (PR), na noite de quinta-feira (18). De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito era investigado por envolvimento em associação criminosa, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.

A ação policial



Por volta das 22h30, equipes da RONE e do Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Jacarezinho, cercaram uma residência na rua João Ribeiro Ferraz, no bairro Aparecidinho 2. Segundo a investigação, o suspeito havia recebido um carregamento de entorpecentes no local.

Confronto armado

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada das viaturas, o homem teria empunhado uma arma de fogo. Durante a tentativa de abordagem, ele ainda utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Após a retirada dos familiares em segurança, o suspeito disparou contra a equipe, que reagiu. Ferido, ele chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu.

Apreensões



Durante a perícia, foram encontrados e apreendidos:

3,5 kg de maconha

5 g de crack

9 g de cocaína

1 revólver calibre .38 com numeração suprimida

1 rádio comunicador HT

1 balança de precisão

Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho, onde o caso foi registrado.

As investigações sobre a atuação da organização criminosa continuam. O caso será analisado pela Polícia Civil