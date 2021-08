Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um suspeito de tráfico de drogas abordado pela Polícia Militar e colocado dentro da viatura conseguiu fugir durante uma situação inusitada em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

Enquanto era levado pela PM, o veículo da equipe foi surpreendido por tiros de um homem que estava em um terreno baldio na Rua Arapongas, no Jardim Israelense, no bairro Capela Velha. A polícia revidou e o homem foi ferido. O Siate foi acionado, mas o atirador não resistiu ao ferimento e morreu no confronto.

Segundo informações do tenente Francimar, do 17º Batalhão da Polícia Militar, o fugitivo ainda não foi localizado. Ele foi abordado durante patrulhamento por suspeita de ter participação em uma disputa pelo tráfico de drogas ocorrida na noite do dia 9 de agosto na região.

Demonstrando bastante nervosismo, segundo o tenente, o suspeito estava sem documentos e passou vários nomes para a polícia, que não localizou registros no sistema.

“Disse que morava no final da rua e que a documentação estava na residência.”

A PM então colocou o suspeito na viatura e seguiu para o local, quando foi surpreendida com os tiros de arma de fogo.

“O rapaz que estava com a equipe não se feriu e fugiu pela mata”, informou Francimar.

De acordo com o tenente, ele está com mandado de prisão em aberto.