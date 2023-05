Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No modelo de concessão aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta quinta-feira (11), as tarifas de pedágio das rodovias paranaenses devem custar em torno de 29% menos do que os valores praticados no fim dos contratos de concessão, em novembro de 2021.

Clique aqui e leia tudo sobre a concessão de rodovias no Paraná.

Um exemplo dado pela ANTT é o pedágio de Porto Amazonas, que fica na BR-277. Em novembro de 2021, ele custava R$ 14,96. A agência estima que, quando começarem os novos contratos, a tarifa comece em R$ 10,66 nesta praça.

O leilão do primeiro lote, que deverá ocorrer no dia 24 de agosto, será exclusivamente por menor tarifa, com aportes crescentes e proporcionais acima de 18%.