O suspeito de assassinar mãe e filha em Bandeirantes, no Norte do Paraná, pode ter fugido para São Paulo. A informação veio de um taxista que, antes de saber do crime, levou o passageiro de táxi até a rodoviária de uma cidade vizinha.

Josiane Aparecida de Oliveira, 39 anos e Isabela Fernanda de Oliveira Ramos, 15 anos, foram assassinadas em casa, na cidade de Bandeirantes, no Norte do Paraná, possivelmente no início da tarde de sábado (30). No entanto, foi só no fim da tarde que a outra filha de Josiane as localizou mortas a facadas na residência. Isabela ainda tinha marcas de esganadura.

Logo após o crime, o suspeito, esposo de Josiane e padrasto de Isabella, teria pego um táxi e solicitado uma corrida até a cidade vizinha de Cambará, que faz divisa com o estado de São Paulo. O taxista o deixou na rodoviária e o suspeito informou que viajaria a São Paulo, não especificando se seria a capital ou alguma outra cidade do estado.

Mais tarde, quando o taxista soube do crime, suspeitou do passageiro e foi até uma companhia da PM, informar sobre a corrida que fez até Cambará. A partir disso, a polícia faz buscas no estado vizinho atrás do suspeito.

Vício em jogos

Conforme informações iniciais, o suspeito do crime, o suspeito seria viciado em jogos e teria perdido muito dinheiro com isso. Vivia sendo questionado pela família, até que Josiane o teria expulsado de casa. Revoltado, ele teria voltado para casa e assassinado a espoa e a enteada. Depois, pegou o táxi para fugir. Mas são informações iniciais que ainda estão sob investigação da Polícia Civil.