Um taxista foi assaltado e teve o carro, celular e dinheiro roubados durante uma corrida realizada na manhã desta quarta-feira (15), em Carlópolis, segundo informações da Polícia Militar.

O crime aconteceu após o assaltante pegar uma corrida rumo a zona rural do município, quando em determinado ponto ele deu a voz de assalto usando uma faca, e fugindo com carro e demais pertences da vítima.

A PM foi acionada e iniciou as buscas, localizando o carro abandonado com celular e carteira em seu interior em uma rua no bairro Itália. O assaltante não foi encontrado.