O domingo (18) deve ser de muito frio no Paraná e com risco de Geada em várias regiões. Quem mora na região Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba “pode cobrir as plantas” que a probabilidade de geada é alta para a próxima madrugada.

Durante o dia o sol vai predominar, mas na madrugada de segunda-feira (19), vem mais geada e frio por aí. Os meteorologistas estimam que a quantidade do fenômeno seja moderado, ou seja, será de “branquear” os gramados.

No Oeste, Norte e Noroeste do Paraná, as temperaturas devem permanecer entre cinco e sete graus. “Para o início da próxima semana o tempo vai continuar estável, sem previsão de chuvas, com bastante frio e chance de geada, principalmente no Sudoeste e Centro- Sul”, aponta Samuel Braun, meteorologista do Simepar.”