A onda de calor que atinge o Paraná deve continuar pelo menos no início da semana. As altas temperaturas aumentam os riscos de temporais isolados em algumas regiões do estado.

Na segunda-feira (25) as temperaturas superam os 30ºC em todas as partes do Paraná, segundo o Simepar. O calor aumenta a possibilidade de de chuva para o final da tarde e à noite, principalmente na divisa com Santa Catarina.

A partir de terça-feira (26) aumenta a instabilidade e a chuva volta a cair com maior intensidade por todo estado. A sensação de calor já não deve ficar intensa.

Conforme o Simepar, a chuva ajuda a baixar as temperaturas na quarta-feira (27) e na quinta-feira (28).