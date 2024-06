O começo da tarde ensolarada predominou neste sábado (1°), no Paraná. Segundo o Simepar, os termômetros do estado registraram 26°C no Noroeste, 21°C em Curitiba e 13°C no Sul. No entanto, as temperaturas devem continuar aumentando a partir do próximo domingo (2).

De acordo com o Simepar, o clima no Paraná neste domingo (2) será estável. A massa de ar frio está enfraquecendo gradualmente, mas ainda causa frio pela manhã, especialmente nas áreas mais elevadas do estado. Nevoeiros matinais reduzem a visibilidade entre as regiões leste e central.

Previsão do tempo para domingo (2) (Foto: reprodução / Simepar)

Na segunda-feira (3), pancadas de chuva isoladas e rápidas ocorrem a partir da tarde, com maior probabilidade nas regiões próximas a Santa Catarina, segundo o Simepar. As temperaturas aumentam bastante no oeste e noroeste.

Previsão do tempo para segunda (3) (Foto: reprodução / Simepar)

O rápido deslocamento de uma frente fria pelo mar favorece a ocorrência de chuva na terça-feira (4), principalmente no Leste do Paraná.

Previsão do tempo para terça (4) (Foto: reprodução / Simepar)

Na quarta-feira (5), o tempo fica estável, com mais nuvens em parte do Leste paranaense. Faz um pouco de frio pela manhã, especialmente nas áreas mais ao sul e leste, enquanto as temperaturas ficam mais agradáveis ao Norte e Oeste.