Após um domingo com volumes de chuva altos em regiões que, nos últimos meses, sofreram com a seca, o tempo começa a ficar mais estável no Paraná nesta semana. De acordo com o Simepar, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, um novo sistema de baixa pressão no Uruguai influenciará o tempo no Estado ao longo da semana, mas as chuvas serão isoladas, e as temperaturas voltarão a subir.

Os maiores volumes de chuva no domingo (12) entre as estações do Simepar e do INMET foram em Santa Helena (52,8 mm), Toledo (52,6 mm), São Miguel do Iguaçu (49,6 mm), Cruzeiro Do Iguaçu (49,8 mm), Foz do Iguaçu (44,6 mm), Cidade Gaúcha (INMET: 42 mm), e Nova Prata do Iguaçu (41,2 mm). A PCH São Francisco registrou volumes de chuva ainda maiores: 69,8 mm em Toledo e 91,4 mm em Ouro Verde do Oeste.

Estes foram os maiores volumes de chuva registrados nas estações de Santa Helena e Nova Prata do Iguaçu em 2026 até o momento. Em Foz do Iguaçu este foi o segundo maior volume do ano: só perde para os 75,6 mm registrados em 10 de janeiro. Em Toledo não chovia tanto na estação do Simepar em um único dia desde 3 de fevereiro, quando a cidade registrou um volume de 53 mm.

Em Cascavel os volumes de chuva também variaram entre 35 mm e 50 mm, de acordo com a estimativa do radar meteorológico. A estação meteorológica do Simepar na cidade não registrava volumes acima de 10 mm desde 10 de janeiro.

As rajadas de vento foram moderadas a fortes ao longo do domingo (12) em algumas cidades, com os valores mais altos em Altônia às 17h30 (50,4 km/h), Loanda às 21h45 (54 km/h), Nova Prata do Iguaçu às 18h30 (51,8 km/h), Santo Antônio da Platina à 0h15 (51,5 km/h) e Marechal Cândido Rondon, por volta das 18h (INMET: 52,9 km/h).

PREVISÃO– Nesta segunda-feira (13), a chuva ainda é prevista no Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná. “No entanto, desta vez não se trata de um sistema organizado, mas sim de pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de trovoadas. A nebulosidade será variável, permitindo a presença de sol entre nuvens em todas as regiões, o que favorece a elevação gradual das temperaturas”, explica a meteorologista do Simepar, Bianca de Ângelo.

As temperaturas mais altas des segunda serão registradas no Noroeste, próximas ou pontualmente acima dos 30°C. No Norte, Noroeste e no Litoral, as máximas variam entre 25°C e 28°C. Nas demais áreas do Estado, ficam mais amenas e não devem ultrapassar os 25°C, e as máximas mais baixas são esperadas para a região de Palmas, onde as temperaturas não devem passar dos 22°C.

Na terça-feira (14), o tempo fica estável no Paraná. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas gradualmente vão subir em todas as regiões, dia após dia. Não há previsão de mínimas abaixo de 14°C. “Apenas no Litoral a circulação de ventos do oceano em direção ao continente favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca e ocasional no início e fim do dia”, diz Bianca.

Na quarta-feira (15), uma nova área de baixa pressão sobre os países vizinhos começa a influenciar o tempo no Paraná. “Ainda assim, o sistema não terá atuação direta neste primeiro momento, favorecendo apenas a ocorrência de pancadas isoladas nas regiões Oeste e Sudoeste. Devido às altas temperaturas nessas regiões, os eventos podem se intensificar pontualmente, indicando a possibilidade de formação de temporais isolados”, ressalta Bianca.

Na quarta-feira (15), uma nova área de baixa pressão sobre os países vizinhos começa a influenciar o tempo no Paraná. “Ainda assim, o sistema não terá atuação direta neste primeiro momento, favorecendo apenas a ocorrência de pancadas isoladas nas regiões Oeste e Sudoeste. Devido às altas temperaturas nessas regiões, os eventos podem se intensificar pontualmente, indicando a possibilidade de formação de temporais isolados”, ressalta Bianca.

Esse sistema avança sobre o Uruguai na quinta-feira (16), ampliando a influência sobre o Paraná e aumentando a ocorrência de pancadas de chuva em toda a faixa sul do Estado. “Novamente, as chuvas ocorrem de forma irregular, com eventos isolados e possibilidade de intensificação pontual. As temperaturas máximas no Oeste e Sudoeste apresentam leve redução, ficando em torno dos 24°C”, afirma Bianca. No Norte e Noroeste o calor continua, e as máximas podem ultrapassar os 30°C.

ALERTAS– Pancadas de chuva isoladas avançam sobre todas as regiões do Paraná na sexta-feira (17). Por isso, é importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. É necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, os alertas são por meio da tecnologia cell broadcast, que envia mensagens de texto para os celulares com aviso sonoro e de vibração, sem a necessidade de cadastro prévio.