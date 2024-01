O Sul do Brasil segue em alerta laranja para tempestades neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob risco de rajadas de ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

Conforme o Inmet, os ventos fortes vêm acompanhados de um volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, as tempestades podem provocar quedas de árvores, alagamentos, corte de energia elétrica e também estragos em plantações.

O alerta laranja de tempestades deve durar durannte todo sábado (20) e ir até o final da manhã de domingo (21). Todas as regiões do Paraná, grande parte de Santa Catarina, incluindo o Vale do Itajaí, litoral e a Grande Florianópolis, além do noroeste, norte e centro gaúcho estão em alerta máximo.

O Rio Grande do Sul vem sendo castigado pelos temporais nos últimos dias. 198,8 mil clientes sem luz nos últimos quatro dias no estado.