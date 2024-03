Boa parte do Paraná começou a terça-feira (26) com baixa nebulosidade e previsão de tempo firme. Segundo o Climatempo, as áreas mais centrais do estado não têm previsão de chuva. A faixa do litoral pode ter registro de chuva, mas em baixo volume. Curitiba também pode registrar chuva isolada à tarde.

Nesta quarta-feira (27), o tempo deve permanecer estável na região central e sudoeste do estado, com temperatura amena. Já o norte e noroeste do Paraná podem registrar chuva passageira e fraca ao final da tarde. Os termômetros podem chegar perto dos 30°C nas cidades dessas regiões. Para Curitiba e o litoral, segue nebulosidade pela manhã, chuva sem volume e temperatura abaixo dos 25°C de máxima.

Já na quinta-feira (28), a metade oeste deve ter sol e poucas nuvens e a metade leste deve ter manhã de sol e chuva passageira à tarde e a à noite.

Mudança

Tem mudança prevista para sexta-feira (29) no estado. Segundo o Climatempo, a chuva pode ser isolada com mais intensidade em Curitiba a partir da tarde, isso também para a metade sul do estado. As áreas da metade norte terão sol e pouca nebulosidade.

As manhãs devem permanecer frias em todo o estado nos próximos dias, principalmente na metade sul do estado. A metade norte pode elevar a temperatura ao longo do dia.