(Áudio disponível para publicação: https://drive.google.com/file/d/1GdcXtF_DzTMLN2yFgmGGMmRsH34XgQFW/view?usp=drivesdk)

A CPFL Santa Cruz também alerta para a proibição do uso de cerol ou da chamada ‘linha chilena’. Segundo Marcos Victor, por conduzirem energia, as substâncias usadas nessas linhas aumentam os riscos de choque, quando em contato com a rede elétrica. “Essas linhas podem romper cabos da rede e provocar curtos-circuitos, interrompendo o fornecimento de energia e colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.” O uso de cerol ou linha chilena são considerados crime em São Paulo, de acordo com a Lei Estadual no. 12.192, de 2006.

Em caso de ocorrências do tipo, a CPFL Santa Cruz orienta as pessoas a ficarem o mais distante possível do fio partido. Se houver vítimas no local, Corpo de Bombeiros, SAMU ou outro órgão de socorro médico deve ser acionado imediatamente.

Ocorrências

As orientações de segurança fazem parte da campanha Guardião da Vida, do Grupo CPFL, um trabalho constante de conscientização sobre os riscos de interação próxima da rede elétrica. Os alertas relacionados a pipas são tema de palestras desenvolvidas especialmente para alunos da rede pública de ensino. O esforço tem como objetivo a redução dos números de ocorrências no sistema elétrico causadas quando essa brincadeira, tão tradicional, é praticada de forma inadvertida.