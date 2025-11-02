Temporais acompanhados de fortes ventos e granizo atingiram o Paraná entre a noite de sábado (1°) e domingo (2). Municípios do estado registraram alagamentos, quedas de árvores e casas foram destelhadas.

As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e a 91 km/h em Santo Antônio da Platina na madrugada deste domingo (2), segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), que registrou rajadas acima de 50 km/h em pelo menos 15 municípios desde o sábado (1).

O Simepar também recebeu relatos de chuvas de granizo em sete municípios. Em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, as pedras de granizo chegaram a pesar mais de 100 gramas. Também houve registros de granizo nas cidades de Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

As chuvas atingiram praticamente todas as regiões, em alguns municípios com mais intensidade. Em Santa Helena, no Oeste, o acumulado chegou a 138,6 milímetros, sendo que a média histórica de chuvas em todo o mês de novembro na cidade é de 150 milímetros.

Defesa Civil monitora situação após temporais com fortes ventos no Paraná; veja vídeos