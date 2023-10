Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após uma um fim de semana com menos chuvas, o Paraná volta a enfrentar chuva volumosa, com potencial de ventos fortes e granizo na segunda-feira (16), segundo o ClimaTempo.

Na segunda-feira a chuva volta a ficar muito forte sobre o Paraná em razão de áreas de baixa pressão formada pelo avanço da frente fria. “A chuva vem acompanhada de rajdas de ventos e granizo. Ela pode acusar novos transtornos”, segunda a meteorologista do ClimaTempo, Luiza Cardoso.

Apesar do risco, a chuva volta a perder volume na terça-feira (17), sobretudo nas regiões onde choveu pouco nos últimos dias, com o norte e noroeste do Paraná.