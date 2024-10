Parte do Paraná está em alerta vermelho de temporal nesta sexta-feira (11). O volume de chuva deve ser intenso e as rajadas de vento podem passar dos 80 km/h.

Todo estado está em alerta de temporal (Foto: ClimaTempo)

Conforme o ClimaTempo, o dia começa com bastante chuva, principalmente na região central e no oeste do Paraná. Já em Curitiba, as pancadas de chuva devem cair a qualquer momento.

As áreas sob maior risco de temporal no Paraná são os municípios do Oeste, Sudoeste e Extremo Sul. Nessas regiões, o volume de chuva deve ser alto, com bastante vento

Veja quais regiões serão afetadas pelas rajadas de vento

De acordo com o instituto, as rajadas de vento atingem a maior parte do estado. Contudo, na Região Metropolitana, Norte e em algumas cidades do litoral os ventos serão ainda mais intensos.

Fim de semana

Segundo o ClimaTempo, a semana termina úmida, fria, com essa condição para volumes altos de chuva na maior parte do estado. Porém, no fim de semana o tempo fica mais ensolarado.

No sábado (12), não há risco de chuva e para o domingo (13), o sol aparece de novo, mas com bastante variação de nuvens, mas sem chance de chuvas também.