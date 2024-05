O instituto ClimaTempo emitiu um alerta para temporal no Paraná para esta sexta-feira (3). O fim de semana deve ser quente com risco de chuva forte em algumas áreas.

Conforme a previsão, nesta sexta, as áreas do norte devem seguir sem chuva. Além disso, Curitiba e o litoral paranaense devem ter pancadas isoladas no período da tarde. O volume acumulado não deve ser expressivo nessas áreas.

Já no sudoeste e em Foz do Iguaçu, o risco de chuvas fortes acompanhadas de tempestades é forte. O temporal no Paraná pode atingir também municípios da divisa do estado com o oeste de Santa Catarina.

No sábado (4), o dia será de sol no litoral, Curitiba e na região norte. Nas áreas mais centrais, Foz do Iguaçu e todo o sudoeste ainda mantém a condição de chuva. O Domingo (5) será de sol em quase todo o estado, apenas o extremo sul é que pode ter uma chuva irregular, volumes acumulados não muito expressivos.

Alerta vermelho para temporal no Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para temporal no sudoeste do Paraná. De acordo com o instituto, cidades próximas à divisa com Santa Catarina correm risco elevado de sofrer com fortes chuvas entre a tarde desta quinta-feira (2) e a manhã de sexta-feira (3).

Região Sudoeste do Paraná está sob alerta vermelho para possíveis tempestades (Foto: Reprodução/Inmet)

Ainda de acordo com o Inmet, a região corre grande risco de alagamentos de ruas, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas. O alerta vermelho ainda destaca a possibilidade de acumulados de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Além das cidades de Barracão, Bom Jesus do Sul, Flor da Serra do Sul, Marmeleiro, Pranchita, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino, no sudoeste paranaense, o alerta para as fortes chuvas é válido para quase todas as regiões de Santa Catarina e para o norte do Rio Grande do Sul.

Chuvas fortes causam destruição e mortes no Rio Grande do Sul

O alerta do Inmet aponta o avanço da frente fria que provocou temporais e causou muitos danos no Rio Grande do Sul. Situação que levou o governador Eduardo Leite a decretar estado de calamidade pública em todo o estado.

De acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no início da tarde desta quinta (2), as fortes chuvas afetaram mais de 67 mil pessoas, em 147 cidades gaúchas, causando 13 mortes. As autoridades gaúchas destacam que 21 pessoas seguem desaparecidas.

Além disso, quase 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 4.599 delas foram realojadas em abrigos provisórios enquanto aguardam o fim dos alagamentos.

Onda de calor também provoca alerta vermelho

Enquanto parte do Sudoeste pode ser afetada pelas tempestades, as regiões Norte e Noroeste do Paraná registram calor acima do normal para esta época do ano. O Inmet também emitiu um alerta vermelho, neste caso para a forte onda de calor que afeta quase 100 cidades das regiões de Londrina e Maringá.

Onda de calor gera alerta vermelho para Norte e Noroeste do Paraná (Foto: Reprodução/Inmet)

Segundo o instituto, os moradores de todo o extremo norte paranaense devem ter cuidados redobrados com a saúde, devido ao registro de temperaturas 5ºC acima da média esperada para o período ao menos até o sábado (4).