Um temporal deve atingir o Paraná com chuvas volumosas em algumas regiões do estado nesta terça-feira (14), de acordo com a previsão do ClimaTempo.

Segundo o instituto, a região mais atingida será o sudoeste, especialmente em Foz do Iguaçu. O volume de chuva pode provocar novos transtornos na cidade, onde deve chover até 60 mm. Em Curitiba e região, o dia começa ensolarado com possibilidade de chuva à tarde.

Já no feriado da quarta-feira (15), a chuva pode acontecer o dia todo, intercalando com tempo estável. Foz do Iguaçu segue em risco para o maior volume de chuvas do estado.

O tempo não muda na quinta-feira (16). A onda de calor continua em todo o Paraná até o final de semana.