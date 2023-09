Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite da quarta-feira, 13 de setembro, a tempestade de grande intensidade que atingiu a cidade de Jacarezinho causou danos às instalações de Centros de Estudos do Campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Foram identificados danos no Centro de Ciências da Saúde (CCS), Clínica de Odontologia e Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE).

O CCS, localizado na parte alta da cidade, foi o mais atingido pela tempestade. Na quadra descoberta, três postes de iluminação foram derrubados e todos os postes foram danificados severamente, incluindo a parte elétrica. Doze refletores que iluminavam a quadra também foram danificados. Na ala das salas de aula, do almoxarifado e da cozinha, rufos e calhas foram arrancados. Já na lateral do prédio, caíram algumas placas que revestiam a estrutura lateral. A força do vento também prejudicou a estrutura da piscina. Foram arrancadas cinco placas do aquecimento solar e parte da tubulação do sistema também foi danificada.

Na Clínica de Odontologia, a porta de acesso à caixa d’água foi arrancada devido à intensidade dos ventos e parte do reboco lateral do prédio também se soltou. Já no CCHE, foram identificados danos em partes do telhado. Em alguns pontos, parte das telhas foram arrancadas, causando exposição do interior do prédio.

O levantamento das avarias foi realizado pela Coordenadoria de Gestão de Bens Patrimoniais da Reitoria da UENP, em conjunto com a Assessoria Executiva de Gabinete, que encaminhou relatório detalhado para o Campus de Jacarezinho, que abrirá solicitação de sinistro junto à seguradora