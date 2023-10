Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná segue em alerta laranja para temporais nesta quarta-feira (4). Durante a madrugada a chuva forte atingiu algumas regiões do estado, com queda de granizo. Moradores registraram os vestígios da tempestade (assista ao vídeo abaixo).

O Instituto Nacional de Meteorologia estimou que os ventos devem chegar a até 100 km/h. As regiões central, metropolitana de Curitiba, norte e sudeste paranaense são as regiões mais atingidas.

Um internauta de União da Vitória, na região sudeste do estado, encaminhou um vídeo do granizo que caiu no município durante a madrugada desta quarta. Ainda não há relatos de estragos.

Veja o vídeo do temporal: