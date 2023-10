O temporal deve dar trégua no final de semana em todas as regiões do Paraná. As fortes chuvas castigaram 80 municípios do estado nos últimos dias.

De acordo com o ClimaTempo, a sexta-feira (20) será chuvosa durante todo dia. No sábado (21), o tempo fica firme na região oeste e também nas áreas centrais. Já na região de Curitiba o céu fica nublado com possibilidade de chuvas isoladas.

No litoral do estado, o domingo (22) será chuvoso. O sol volta aparecer em todas as demais regiões paranaenses. A chuva retorna ao Paraná na segunda-feira (23), menos para as cidades do norte.