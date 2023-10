Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná segue em alerta laranja para temporais nesta quinta-feira (12). O Instituto Nacional de Meteorologia aponta para possibilidade dos ventos chegarem a 100 km/h neste feriado.

Há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações e de alagamentos. O acumulado de chuva pode passar dos 100 milímetros durante o dia em algumas regiões.

O alerta do Inmet vale para todas as regiões do estado. Em alguns pontos, já foram registradas quedas de granizo.