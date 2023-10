Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O temporal dá uma trégua em todas as regiões do Paraná nesta sexta-feira (13). As chuvas seguem atingindo o estado em localizações pontuais, de acordo com a previsão do tempo do Simepar.

Na Região Metropolitana de Curitiba, no litoral paranaense e norte pioneiro, a chuva será leve e de maneira isolada durante o dia.

As temperaturas ficam baixas no sul do estado. Já na região noroeste o dia fica abafado.

Em União da Vitória, Paulo Frontin e Rio Negro, o nível do rio deve elevar e pode provocar alagamentos, conforme o Simepar.