Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (25) na PR-092, próximo ao município de Santo Antônio da Platina/PR, devido a uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. O acidente envolveu dois carros, uma ambulância e uma carreta, deixando cinco pessoas feridas, sendo uma em estado grave.

Conforme relatos de testemunhas, um GM/Corsa seguia no sentido Barra do Jacaré/PR a Santo Antônio da Platina/PR e tentou realizar uma ultrapassagem em uma carreta. O veículo acabou colidindo lateralmente com a carreta e, em seguida, colidiu frontalmente com uma ambulância de Barra do Jacaré/PR, que vinha no sentido oposto, e também com um GM/Captiva de Ponta Grossa/PR, que seguia atrás da ambulância.

No Corsa estavam cinco pessoas, incluindo o motorista que ficou preso nas ferragens e foi resgatado em estado grave pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu. Além do motorista, uma mulher, duas crianças e um adolescente foram socorridos por pessoas que passavam pelo local do acidente e encaminhados ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina. Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada.

O motorista da carreta, os dois ocupantes do Captiva e o condutor da ambulância não sofreram ferimentos. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) orientou o trânsito no local, que fluiu em meia pista até a retirada do motorista do Corsa das ferragens.