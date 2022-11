Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de cerca de 40 anos foi assassinado na tarde desta quarta-feira (23) nas dependências da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na região da Santa Paula, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O corpo de Luiz Carlos Vantroba foi encontrado por um morador que passava pelo local. Informações do Corpo de Bombeiros (Siate) apontam que a vítima sofreu mais de seis facadas na região do tórax.

O rapaz trabalhava como terapeuta ocupacional e realizava um atendimento voluntário no momento do ataque. O profissional teria sido esfaqueado pelo próprio paciente. Após o homicídio, o suspeito fechou a porta do salão da Igreja e fugiu a pé. Ele não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

A Igreja concede um espaço para a oferta deste tipo de iniciativa com o objetivo de garantir um acompanhamento para a população vulnerável. Ainda não se sabe a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram na Igreja para acompanhar a situação e tomar as medidas cabíveis.