Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 58 anos foi assassinada dentro de casa no município de Uraí, na Região Metropolitana de Londrina, no norte do Paraná, com quatro tiros durante a madrugada desta terça-feira (14). Ela foi identificada como Vanda Teixeira Xavier, tia do vice-prefeito do município, William Xavier.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o caseiro da residência, que é vizinho da vítima, ouviu barulhos e quando saiu, viu um homem fugindo pela plantação de soja.

Segundo o 2º Tenente Rogério Cubas, do 18º Batalhão da Polícia Militar, tijolos foram utilizados para arrombar a porta e invadir a residência. Ao encontrar a mulher, ele fez quatro disparos no peito da vítima.

Depois disso, deixou o local com o aparelho celular da moradora da casa. A PM fez um cerco na região, pois as informações iniciais eram que o suspeito fugiu do local à pé, mas o veículo usado para chegar e sair da residência foi identificado e a polícia começou as buscas.

“Na abordagem, ele mostrou grande nervosismo, apontou a arma do crime e o celular levado”, relatou o tenente, que ainda informou que o homem preso em flagrante não tinha passagens pela polícia ou histórico criminal.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil vai investigar a motivação do latrocínio, roubo seguido de morte.