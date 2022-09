Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 14 de setembro o Tiro de Guerra de Jacarezinho recepcionou o Cel Wilton Carlos Sanchez Lima, Chefe da Seção de Tiros de Guerra (STG) da 5ª Região Militar, em Visita de Orientação Técnica (VOT) ao TG 05-007 – Jacarezinho-PR.

O Chefe da STG foi recepcionado pela Guarda do TG, presidiu uma formatura geral com a participação de todo o efetivo de Atiradores e na sequência foram realizadas as Oficinas de Armamento Munição e Tiro e de Treinamento Físico Militar (TFM), onde o Chefe da STG pode constatar o nível de instrução alcançado pelos Atiradores e Monitores no corrente ano. A Turma “Bicentenário da Independência” teve a oportunidade de apresentar ao inspecionador os conhecimentos adquiridos na instrução e demonstrar toda sua vibração e entusiasmo em fazer parte deste tradicional Órgão de Formação da Reserva, com mais de 76 anos de História no município de Jacarezinho.

Após a verificação da instrução foi realizada uma apresentação pelo Chefe da Instrução 1º Sgt Claudio Rogerio de Souza Lopes, onde foram explanadas as principais atividades realizadas pelo TG durante o ano, tanto na instrução como nas ações cívico-sociais, além das melhorias realizadas na administração, nas instalações do TG, os materiais adquiridos e também foram abordadas as principais atividades que serão executadas até o final do corrente ano de instrução.

O Chefe de Instrução parabenizou a turma de instrução pelo excelente desempenho durante todas as atividades realizadas durante a inspeção.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo e Cidadania”