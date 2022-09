Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tiro de Guerra 05-007 convoca os jovens de Jacarezinho, que realizaram o alistamento militar até o dia 30 de junho de 2022, para que se apresentem no Tiro de Guerra, na Alameda Padre Magno, nº 493, para a Seleção Geral, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de outubro.

Os jovens deverão comparecer ao Tiro de Guerra usando calçado fechado (sapato ou tênis), sem qualquer tipo de cobertura (chapéu ou boné) e portando os seus documentos pessoais: Certificado de Alistamento Militar (CAM) impresso, Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento ou Casamento, Exames, Atestado ou Laudo Médico, se for o caso. Não serão aceitos documentos pessoais digitalizados e ou fotografados.

A chamada para a Convocação e Seleção pode ser consultada pela internet por meio do site <alistamento.eb.mil.br>, onde o alistado poderá verificar o dia e horário agendados para sua seleção. Também é possível tomar ciência através da Junta do Serviço Militar, telefone (43) 3911-3220, pelo telefone do TG (43) 3525-0615 ou na Sede do Tiro de Guerra no dia 4 de outubro às 07:00h da manhã.

Compareça ao Tiro de Guerra e fique em dia com o Serviço Militar.

Tiro de Guerra de Jacarezinho “Escola de Civismo e Cidadania”.